Русский компас Фото: скрин видео оперативной съёмки После ЧП у соседей полиция и спецназ перевернули цыганский "дворец".
Тайник за фальшивой стеной: полиция обнаружила в доме цыган удивительные вещи
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
И все- таки в этом предложении есть здравое зерно! Вот посмотрите на это фото и постарайтесь ответить на вопрос: -Откуда у нигде не работающего цыгана деньги на этот позолоченный дворец? А ведь он нигде не работает! Вы хоть одного работающего цыгана видели? Не можешь объяснить? Значит, построил на ворованные деньги! Значит, по закону дворец этот должен быть конфискован, а хозяин- сесть за кражу в особо крупном размере! Ну и попробуй опровергнуть эту презумпцию! Здесь даже римское право не поможет. Зато сильно помогает здравый смысл и врожденное чувство справедливости. Вор должен сидеть в тюрьме! А воровство- это жизненный принцип цыган. Это- часть их идеологии. Когда распинали на кресте Христа, один цыган пробрался к месту казни и украл гвоздь. Поэтому Христу досталось меньше мучений. С тех пор Господь разрешил цыганам воровать. Итак, есть социальная (точнее, антисоциальная) группа людей, которая руководствуется идеологией, оправдывающей воровство и обман. Следовательно, эта группа виновна уже по факту принадлежности к этой идеологии. (Вышинский)
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4 час.
АС
Александр Сысоев
Господи, да мое предложение, конечно, не надо понимать буквально. Но и дальше делать вид, что цыгане такие же как и мы, только любят жить табором является по сути антигосударственной политикой. Не нужно вводить презумпцию виновности, но дайте силовикам без окрика сверху о дружбе народов прошерстить любую цыганскую общину и они обнаружат во всех них (без исключения) основания привлечения к уголовной ответственности. И главное основание - хранение и сбыт наркотиков. И всем цыганским баронам и их подручным светили бы многолетние заключения, вплоть до пожизненного срока. Но, увы, эта справедливая картина далека от реальности. И это бесит простой народ. И это бездействие разрушает наше общество. И эта псевдогуманная позиция, которой вы придерживаетесь, гораздо страшнее презумпции виновности.
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2 час.
лл
лина любимцева
Мерзкое отродье...
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43 мин.
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