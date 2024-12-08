Тайник за фальшивой стеной: полиция обнаружила в доме цыган удивительные вещи

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Sergey Ivanov

И все- таки в этом предложении есть здравое зерно! Вот посмотрите на это фото и постарайтесь ответить на вопрос: -Откуда у нигде не работающего цыгана деньги на этот позолоченный дворец? А ведь он нигде не работает! Вы хоть одного работающего цыгана видели? Не можешь объяснить? Значит, построил на ворованные деньги! Значит, по закону дворец этот должен быть конфискован, а хозяин- сесть за кражу в особо крупном размере! Ну и попробуй опровергнуть эту презумпцию! Здесь даже римское право не поможет. Зато сильно помогает здравый смысл и врожденное чувство справедливости. Вор должен сидеть в тюрьме! А воровство- это жизненный принцип цыган. Это- часть их идеологии. Когда распинали на кресте Христа, один цыган пробрался к месту казни и украл гвоздь. Поэтому Христу досталось меньше мучений. С тех пор Господь разрешил цыганам воровать. Итак, есть социальная (точнее, антисоциальная) группа людей, которая руководствуется идеологией, оправдывающей воровство и обман. Следовательно, эта группа виновна уже по факту принадлежности к этой идеологии. (Вышинский)