Премьер-министр Ливии и посол Франции обсудили политический процесс в Ливии

Обмен мнения по политической ситуации в Ливии произвели посол Франции в Триполи Поль Солер и глава Временного правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба, 28 октября сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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