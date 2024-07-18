«Союзмультфильм» засудил приморского предпринимателя

«Союзмультфильм» обратился в Арбитражный суд Приморского края с жалобой на нарушение авторских прав. В роли ответчика выступил предприниматель, которому теперь придется выплатить компенсацию, сообщает PRIMPRESS.
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