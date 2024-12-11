Эксперт рассказал о смартфонах, которые взрываются чаще всего

В связи с инцидентом в столичной ремонтной мастерской, где произошло возгорание, предположительно из-за взрыва смартфона, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал о возможных причинах таких происшествий.
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