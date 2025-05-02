Советник от ПДС, преподающий «историю», вызвал волну критики

Советник от партии "Действие и солидарность" в Муниципальном совете Кишинёва Ион Мельник вызвал волну критики в социальных сетях после того, как видео, в котором он рассказывает об истории Республики Молдова, стало вирусным.
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