Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Байден поддержал законопроект Сената о помощи Израилю и Киеву на $118 млрд

Байден поддержал законопроект Сената о помощи Израилю и Киеву на $118 млрд

Президент США Джо Байден «решительно поддержал» предложенный Сенатом законопроект о выделении дополнительного финансирования на сумму 118 миллиардов долларов, который объединил помощь Украине и Израилю и охрану южной границы Соединенных Штатов.

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