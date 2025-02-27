Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении англицизмов в русском языке

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о защите русского языка. Основной смысл законопроекта — существенно ограничить засилье англицизмов и иностранных слов на всей территории России, сообщает «Газета.
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