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Картина дня. Финансы

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении англицизмов в русском языке

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении англицизмов в русском языке

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о защите русского языка. Основной смысл законопроекта — существенно ограничить засилье англицизмов и иностранных слов на всей территории России, сообщает «Газета.

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