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Алексей Песошин возложил цветы к памятникам советским солдатам в Казани

Алексей Песошин возложил цветы к памятникам советским солдатам в Казани

Автор: Арсений КаримовПремьер-министр Татарстана Алексей Песошин возложил цветы к трем памятникам советским солдатам на Арском кладбище в Казани: монументам «Солдат-победитель» и «Скорбящий солдат», а также к могиле Героя Советского союза Бориса Кузнецова.

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