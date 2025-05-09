Алексей Песошин возложил цветы к памятникам советским солдатам в Казани

Автор: Арсений КаримовПремьер-министр Татарстана Алексей Песошин возложил цветы к трем памятникам советским солдатам на Арском кладбище в Казани: монументам «Солдат-победитель» и «Скорбящий солдат», а также к могиле Героя Советского союза Бориса Кузнецова.