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Царьград

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Mash: В Хакасии волонтеры спасают от медведей отшельницу Лыкову, дежурят у хижины

Mash: В Хакасии волонтеры спасают от медведей отшельницу Лыкову, дежурят у хижины

В Хакасии известная отшельница столкнулась с нашествием голодных хищников. Желая защитить ее, волонтеры дежурят возле ее дома днем и ночью.

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