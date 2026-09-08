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ОАЭ снизят зависимость экспорта энергоносителей от Ормузского пролива

ОАЭ снизят зависимость экспорта энергоносителей от Ормузского пролива

ОАЭ намерены снизить зависимость экспорта энергоносителей от Ормузского пролива, на фоне нынешнего ближневосточного кризиса превратившегося из обычного торгового маршрута в один из главных источников риска для мировой энергетики.

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