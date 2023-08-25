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Беллингем забил во всех трех матчах за «Реал». У хавбека 4 гола и ассист после трансфера за 103+31 млн евро

Беллингем забил во всех трех матчах за «Реал». У хавбека 4 гола и ассист после трансфера за 103+31 млн евро

Полузащитник головой отправил мяч в сетку ворот «Сельты» (1:0, второй тайм) на 81-й минуте игры 3-го тура Ла Лиги.

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