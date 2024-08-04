Немцы приехали в Россию и удивились уровню нашей жизни: 6 привычных нам вещей, которых в Германии нет

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Sergey Ivanov

Автор постеснялся сказать, что все то, что его так привлекает в России и составляет основу жизни- бесплатное жилье, образование и медицина- все это пришло к нам из социализма! Медицина на наших глазах все больше становится платной и все более недоступной рядовому обывателю. Уровень «бесплатного» образования уже почти достиг дореволюционной церковно- приходской школы. Ну, а за нормальное образование вам предложат заплатить. Собственное жилье- это дар, который все мы получили от нашей Советской страны. При Советской власти была возможность купить жилье- если не было возможности ждать бесплатного. Зато теперь купить жилье практически невозможно! При этом грабительском проценте за ипотеку это уже нереально. А уж про то, как у нас разрешают собирать грибы и жарить шашлыки- и вовсе забавно получилось! Представьте: Вы живете в деревенской избушке. Рядом пролегает газопровод. Но вы топитесь дровами, потому что проложить отвод- слишком дорого! Но и дрова эти вы ОБЯЗАНЫ купить у лесничества! И не приведи бог, если вас застукают за сбором сухих палок! Кстати: собирать валежник вы имеете право только без применения технических средств! То есть, вы не имеете право грузить валежник в багажник собственной машины. Вы не имеете права пилить сухостой бензопилой, а единственное, что вам разрешено- это руками отломить сухие ветки. Да и за грибы тоже придется заплатить! Потому, что если вы наберете корзинку и не заплатите- то это значит, что вы эти грибы украли! У государства! Да, что- то стало удобнее: Круглосуточные магазины. Доставка.... Вот только дали нам на копейку- а отняли рубль! И каждый, кто хоть немного знаком с арифметикой, охотно променял бы этот русский капитализм на ту самую Советскую Родину, а полосатый власовский флаг- на красный с серпом и молотом! Символом советского труда, а не буржуазного стяжательства.