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Администрация Ноябрьска ищет застройщика для комплексного развития микрорайона

Администрация Ноябрьска ищет застройщика для комплексного развития микрорайона

Власти Ноябрьска объявили открытый аукцион на право комплексного развития территории жилой застройки части микрорайона Д.

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