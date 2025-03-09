В Госдуме РФ предложили ввести статус ветерана вооруженных конфликтов

С инициативой выступила партия «Справедливая Россия – За правду» Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия – За правду» направили на отзыв в правительство России законопроект, которым предлагается предоставить статус ветерана вооруженных конфликтов советским и российским воинам-интернационалистам, документ оказался в распоряжении РИА Новости.