В Госдуме РФ предложили ввести статус ветерана вооруженных конфликтов

С инициативой выступила партия «Справедливая Россия – За правду» Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия – За правду» направили на отзыв в правительство России законопроект, которым предлагается предоставить статус ветерана вооруженных конфликтов советским и российским воинам-интернационалистам, документ оказался в распоряжении РИА Новости.
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