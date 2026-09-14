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Тульские новости

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Тульский подросток обвиняется в убийстве пенсионера

Тульский подросток обвиняется в убийстве пенсионера

17-летний парень из Тулы обвиняется в смерти 77-летнего мужчины после конфликта в садовом товариществе, потерпевший сделал подростку замечание о нарушении порядка.

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