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Славянская доктрина

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Сводки СВО, 16 сентября, главное: ВСУ отстреливаются в Орехове, провал «наступа» на Красный Лиман

Сводки СВО, 16 сентября, главное: ВСУ отстреливаются в Орехове, провал «наступа» на Красный Лиман

Сводки СВО, 16 сентября, главное: ВСУ отстреливаются в Орехове, провал «наступа» на Красный Лиман 1665-й день спецоперации.

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Юрий Ильинов

Украина не смогла создать эффективный перехватчик для реактивных "Гераней"

Испытания украинских беспилотников-перехватчиков, предназначенных для борьбы с реактивными "Герaнями", завершились неудачей. Как сообщает MAX-канал "Архангел спецназа", в ходе тестов выявились проблемы с управлением и низкая эффективность аппаратов.

Ситуация усугубляется дефицитом западных систем ПВО и активным развитием российских реактивных БПЛА. Их более высокая скорость и новые средства наведения создают дополнительную нагрузку на украинскую противовоздушную оборону.

В командовании ВСУ фактически признают проблему: Россия уже наладила массовое производство и применение реактивных дронов, тогда как Украина пока не располагает эффективным ответом.

Провал испытаний показывает, что создать дешевый и массовый перехватчик значительно сложнее, чем представить его публике. Такой аппарат должен обнаруживать цель, быстро наводиться, работать в условиях радиоэлектронного противодействия и при этом оставаться дешевле самого объекта перехвата.

Пока украинской стороне не удалось объединить эти требования в единую систему. В результате реактивные "Герани" продолжают оставаться для ПВО противника сложной и быстро развивающейся угрозой.