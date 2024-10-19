Всероссийский день лицеиста: история и традиции праздника

Выпускник — это всегда гордо, а выпускник лицея — вдвойне. Самым известным из последних является — поэт Александр Пушкин, но помимо него это образовательное учреждение окончили и другие многие выдающиеся личности.
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