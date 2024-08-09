Президент Бразилии почтил память погибших в авиакатастрофе минутой молчания

Президент Бразилии Лула да Силва на мероприятии в Итажаи призвал присутствующих почтить минутой молчания память жертв авиакатастрофы, которая произошла 9 августа в городе Виньедо, расположенном в центре штата Сан-Паулу.
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