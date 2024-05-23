Лантратова предложила тратить маткапитал на путевки в детские лагеря

Первый заместитель главы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением разрешить тратить средства материнского капитала на покупку путевок в детские лагеря и санатории, сообщает ТАСС.