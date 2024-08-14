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Новые проблемы у "объевших" армию, неожиданный поворот в Курском вторжении и мнение трёх боевых командиров: Сводка событий 13 августа

Новые проблемы у "объевших" армию, неожиданный поворот в Курском вторжении и мнение трёх боевых командиров: Сводка событий 13 августа

Коллаж Царьграда Сегодня 249K прочитали Новые проблемы у "объевших" армию генералов, неожиданный поворот в Курском вторжении ВСУ и мнение трёх боевых командиров о ситуации на русском приграничье - рассказываем о самом важном и интересном.

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Комментарии
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ВЕ
Виктор Ершов
Надо не говорить, а делать!
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19 час.
Нина Ковалева
Поддерживаю! В армии одно шакалье собралось и ворье! Вот до чего довели ? Собрать бы этих «генералов» и на передовую воевать
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15 час.

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