Новые проблемы у "объевших" армию, неожиданный поворот в Курском вторжении и мнение трёх боевых командиров: Сводка событий 13 августа

Коллаж Царьграда Сегодня 249K прочитали Новые проблемы у "объевших" армию генералов, неожиданный поворот в Курском вторжении ВСУ и мнение трёх боевых командиров о ситуации на русском приграничье - рассказываем о самом важном и интересном.