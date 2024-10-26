В Одессе масштабный пожар. Пишут, что в тот район «застава» был прилёт. Сейчас слышна детонация мелких боеприпасов (стрелкового).
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В Одессе масштабный пожар. Пишут, что в тот район «застава» был прилёт. Сейчас слышна детонация мелких боеприпасов (стрелкового).
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