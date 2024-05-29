В связи с усилением ветра временно приостановлено движение судов на воздушной подушке

Транспортировка пассажиров переведена на авиационный транспорт. Вертолетные рейсы будут организованы по системе накопления пассажиров - запуск рейса осуществляется при заполнении не менее 50% мест (туда и обратно).
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