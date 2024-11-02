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Царьград

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Неожиданный удар по США и Украине: Китай ввёл санкции против важнейшего производителя боевых дронов

Неожиданный удар по США и Украине: Китай ввёл санкции против важнейшего производителя боевых дронов

Пекин запретил китайским компаниям поставлять основные компоненты для производства дронов Skydio.Соединённые Штаты негодуют из-за неожиданного выпада КНР.

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