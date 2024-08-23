Cruise вынуждена отозвать 1200 беспилотных такси для устранения угрозы внезапно...

Cruise вынуждена отозвать 1200 беспилотных такси для устранения угрозы внезапного торможенияС декабря прошлого года отвечающее в США за безопасность дорожного движения агентство NHTSA ведёт расследование по поводу трёх ДТП с наездом на роботизированные такси Cruise в результате их внезапного торможения.