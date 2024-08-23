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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Cruise вынуждена отозвать 1200 беспилотных такси для устранения угрозы внезапно...

Cruise вынуждена отозвать 1200 беспилотных такси для устранения угрозы внезапно...

Cruise вынуждена отозвать 1200 беспилотных такси для устранения угрозы внезапного торможенияС декабря прошлого года отвечающее в США за безопасность дорожного движения агентство NHTSA ведёт расследование по поводу трёх ДТП с наездом на роботизированные такси Cruise в результате их внезапного торможения.

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