Киев со страхом ждет «русской ответки» за 1 июня. Народ бежит из города, опасаясь прилета «Орешника» и «Искандеров» На Украине отлично понимают, что операция СБУ «Паутина» безнаказанной не останется После сообщений об «уникальной операции «Паутина», в ходе которой, была совершена террористическая атака на аэродромы, где базировались российские самолеты Дальней авиации, на выезде из Киева образовались огромные пробки.
«Чтобы в США видели»: отсутствие ангаров для Ту-95, атакованных Украиной, объяснили необходимостью выставлять самолеты напоказ
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Соплежуйство начальника и поддержка им окружающего его быдла-друзей стало главной причиной наших последних потерь. У начальника явно нет решительности Ленина и Сталина - основателей и строителей нашей страны. Он так и не ввёл СМЕРШ, не восстановил смертную казнь. Он явно боится, что это слишком заденет интересы и жизнь окружающего его быдла.
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7 час.
SI
Sergey Ivanov
Вот оно, объяснение, которого так ждал народ! Оказывается, то, что наши вояки сконцентрировали свои стратегические самолеты в одном месте- и не позаботились ни о ПВО, ни о маскировке- это вовсе не чья- то расхлябанность или предательство! Оказывается, это верность нашим обязательствам по СНВ! Да, вот мы ТАКИЕ!! Мы будем тупо выполнять, даже зная, что противник в ответ ничего выполнять не собирается! Нет, неизлечим русский человек. Как был дурнем на печи- так им и остался. Только русский человек способен испытывать гордость от того, что получает по морде! И можно было бы в очередной раз плюнуть в сторону наших военачальников, но проблема в том, что они это свое выставленное напоказ «благородство» оплачивают жизнями наших солдат и нашей боеготовностью.
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3 час.
Николай Буглов
Тем, кто отвечает за сохранность стратегической авиации, видимо, дороже охранять свои виллы и подсчитывать перспективы от своих вложений в экономику наших врагов. Никто ведь не запрещал на аэродромах ставить "фанерные" самолеты, как это делали в годы ВОВ. А сейчас что? Извилины сократились или окончательно выпрямились)))
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2 час.
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