«Чтобы в США видели»: отсутствие ангаров для Ту-95, атакованных Украиной, объяснили необходимостью выставлять самолеты напоказ

Соплежуйство начальника и поддержка им окружающего его быдла-друзей стало главной причиной наших последних потерь. У начальника явно нет решительности Ленина и Сталина - основателей и строителей нашей страны. Он так и не ввёл СМЕРШ, не восстановил смертную казнь. Он явно боится, что это слишком заденет интересы и жизнь окружающего его быдла.

SI

Sergey Ivanov

Вот оно, объяснение, которого так ждал народ! Оказывается, то, что наши вояки сконцентрировали свои стратегические самолеты в одном месте- и не позаботились ни о ПВО, ни о маскировке- это вовсе не чья- то расхлябанность или предательство! Оказывается, это верность нашим обязательствам по СНВ! Да, вот мы ТАКИЕ!! Мы будем тупо выполнять, даже зная, что противник в ответ ничего выполнять не собирается! Нет, неизлечим русский человек. Как был дурнем на печи- так им и остался. Только русский человек способен испытывать гордость от того, что получает по морде! И можно было бы в очередной раз плюнуть в сторону наших военачальников, но проблема в том, что они это свое выставленное напоказ «благородство» оплачивают жизнями наших солдат и нашей боеготовностью.