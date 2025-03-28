Администрация г...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Администрация города Челябинска

4 подписчика

В Челябинске проверили ход строительства школы в 57 микрорайоне

В Челябинске проверили ход строительства школы в 57 микрорайоне

Управлением капитального строительства Администрации города Челябинска продолжается строительство школы в микрорайоне № 57 в Курчатовском районе на 1100 мест в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх