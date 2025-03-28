В Челябинске проверили ход строительства школы в 57 микрорайоне

Управлением капитального строительства Администрации города Челябинска продолжается строительство школы в микрорайоне № 57 в Курчатовском районе на 1100 мест в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети».
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