Европа должна тратить на финансирование Украины столько же, сколько и Америка. С таким призывом выступил бывший президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.
Трамп призвал Европу тратить на Украину столько же, сколько и США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ксения Фотина
Это что? Трам взял верх в своей партии и уже напоминает Европе о том, что она меньше США раскошеливается на Украину? Может быть намек В. Путина на то, что он "за кандидатуру Байдена", не так уж и "между прочим"?! Янки все до единого адской кипящей смолой мазаны. Ну-ну...
Ответить
20 час.
Свежие комментарии