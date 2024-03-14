Трамп призвал Европу тратить на Украину столько же, сколько и США

Ксения Фотина

Это что? Трам взял верх в своей партии и уже напоминает Европе о том, что она меньше США раскошеливается на Украину? Может быть намек В. Путина на то, что он "за кандидатуру Байдена", не так уж и "между прочим"?! Янки все до единого адской кипящей смолой мазаны. Ну-ну...