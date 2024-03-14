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Трамп призвал Европу тратить на Украину столько же, сколько и США

Трамп призвал Европу тратить на Украину столько же, сколько и США

Европа должна тратить на финансирование Украины столько же, сколько и Америка. С таким призывом выступил бывший президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

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Комментарии
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Ксения Фотина
Это что? Трам взял верх в своей партии и уже напоминает  Европе о том, что она меньше США раскошеливается на Украину? Может быть намек В. Путина на то, что он &quot;за кандидатуру Байдена&quot;, не так уж и &quot;между прочим&quot;?! Янки все до единого адской кипящей смолой мазаны. Ну-ну...
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