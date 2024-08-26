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Дудаев рассказал о происшествии с Адамом Кадыровым на турнире по стрельбе

Дудаев рассказал о происшествии с Адамом Кадыровым на турнире по стрельбе

Об интересном эпизоде, который произошел с участием сына главы Чечни Адама Кадырова на чемпионате по тактической стрельбе рассказал министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

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