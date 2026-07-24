Путин посетил Иркутский авиационный завод

Визит на Иркутский авиационный завод совершает президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» госкорпорации Ростех 24 июля в официальном Telegram-канале.
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