В России более чем в 10 раз чаще стали страховать авто из Китая

В России более чем в 10 раз чаще стали страховать авто из Китая

Регионы Дальнего Востока, Сибири и Северного Кавказа стали лидерами по росту востребованности полисов каско — таковы данные Страхового Дома ВСК по итогам первого полугодия 2022 года.

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