Вице-президент Малави признан погибшим в авиакатастрофе

Вертолет Чилимы обнаружен в лесу Чикангава, все 10 находившихся на борту человек погибли.Фото: Википедия--> Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима признан погибшим при авиакатастрофе, его вертолет обнаружен в лесу Чикангава, сообщает кенийская онлайн-газета Tuko.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии