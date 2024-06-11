Вице-президент Малави признан погибшим в авиакатастрофе

Вертолет Чилимы обнаружен в лесу Чикангава, все 10 находившихся на борту человек погибли.Фото: Википедия--> Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима признан погибшим при авиакатастрофе, его вертолет обнаружен в лесу Чикангава, сообщает кенийская онлайн-газета Tuko.