Второй тур выборов президента начался во Франции

Очередной этап выборов президента Франции стартовал в стране. Участки открылись в 9:00 по Москве. Второй тур станет решающим, за президентское кресло борются действующий лидер Эммануэль Макрон и глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Очередной этап выборов президента Франции стартовал в стране. Участки открылись в 9:00 по Москве. Второй тур станет решающим, за президентское кресло борются действующий лидер Эммануэль Макрон и глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Свежие комментарии