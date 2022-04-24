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Второй тур выборов президента начался во Франции

Второй тур выборов президента начался во Франции

Очередной этап выборов президента Франции стартовал в стране. Участки открылись в 9:00 по Москве. Второй тур станет решающим, за президентское кресло борются действующий лидер Эммануэль Макрон и глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

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