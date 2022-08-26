Как государство отбирает деньги у россиян

Мало сомнений, что народ скоро попросят поделиться с властями своими накоплениями. Ведь настали очередные трудные времена, а в таких случаях начальство всегда залезает в карман к подданным.
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