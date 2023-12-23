МИД: отсутствие реакции на запрос России по Буче доказывает инсценировку событий

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что отсутствие реакции международных организаций на запрос России по событиям в Буче доказывает инсценировку этих событий Киевом при помощи его западных кураторов.
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