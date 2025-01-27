В Петербурге в 2025 году введут трамвайную линию Купчино — Шушары — Славянка

Также на финишной прямой находится проект «Кронштадт — остров фортов» Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину, что в этом году в городе будет введена трамвайная линия Купчино — Шушары — Славянка.
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