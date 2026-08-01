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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до +31 °C

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до +31 °C

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности на 1–2 августа из-за сильной жары до +31 °C. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоПо данным Гидрометцентра, в выходные столбики термометра подтянутся и к 30-градусной отметке.

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