В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до +31 °C

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности на 1–2 августа из-за сильной жары до +31 °C. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоПо данным Гидрометцентра, в выходные столбики термометра подтянутся и к 30-градусной отметке.