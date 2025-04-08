Беглов и Бельский поздравили офицеров и сотрудников военных комиссариатов с профессиональным праздником

Они пожелали здоровья, мирного неба над головой и новых успехов в служении России Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил офицеров и сотрудников военных комиссариатов с их профессиональным праздником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии