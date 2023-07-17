В Москве задержали мужчину за попытку изнасилования женщины на Дмитровском шоссе

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в покушении на изнасилование местной жительницы. В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела по статьям "покушение на изнасилование" и "насильственный действия сексуального характера".
В Москве задержали мужчину, которого подозревают в покушении на изнасилование местной жительницы. В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела по статьям "покушение на изнасилование" и "насильственный действия сексуального характера".
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