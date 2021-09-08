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В Забайкальском крае объявили о закрытии школы в День знаний

В Забайкальском крае объявили о закрытии школы в День знаний

1 сентября руководство Сретенского района объявило о закрытии школы в селе Кулан. Об этом сообщает группа «Подслушано|Сретенск» социальной сети «Вконтакте»По словам местных жителей, причиной закрытия школы является отсутствие пожарной сигнализации.

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