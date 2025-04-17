В Харцызске в сквере «Нижегородский» высадили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Харцызске (ДНР) в преддверии Дня Победы высадили новую аллею в сквере «Нижегородский». В мероприятии участвовали заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин, врио председателя Правительства ДНР Андрей Чертков и министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков.