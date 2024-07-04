smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 614 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Взяли палки - выгнали ересь.. А то - они вас выгонят..Наши предки носил...
  • Ural Karahanow
    Словосочетание "президент Сербии" стало токсичным.Президент Сербии ...
  • Ural Karahanow
    Чаша терпения народа России переполнена! Убийство невинных детей - за это надо сровнять с землёй весь центр куева.Одна из ракет ATA...

Пляжи Сочи оборудуют системой видеонаблюдения за 106,6 млн рублей

Пляжи Сочи оборудуют системой видеонаблюдения за 106,6 млн рублей

Тендер на установку системы видеонаблюдения на пляжах Сочи, стоимостью свыше 106,6 млн рублей, объявили городские власти, 4 июля информация была размещена Дирекцие государственных закупок Краснодарского края на сайте госзакупок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх