Пляжи Сочи оборудуют системой видеонаблюдения за 106,6 млн рублей

Тендер на установку системы видеонаблюдения на пляжах Сочи, стоимостью свыше 106,6 млн рублей, объявили городские власти, 4 июля информация была размещена Дирекцие государственных закупок Краснодарского края на сайте госзакупок.
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