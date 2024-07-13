Нелегальные мигранты не смогут работать в сервисах такси и доставки

Разработан законопроект, который будет регулировать работу с использованием цифровых платформ.Новый законопроект о «платформенной занятости», разработанный «Единой Россией» и Минтрудом, вместе с обеспечением работникам социальных гарантий при работе с цифровыми платформами, обяжет сервисы проверять легальность нахождения в России иностранных работников.