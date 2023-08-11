Любопытно, однако

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СЕМЬ ТЫСЯЧ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО: ПОЧЕМУ БОЙЦЫ СВО ГИБНУТ В РОССИИ

СЕМЬ ТЫСЯЧ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО: ПОЧЕМУ БОЙЦЫ СВО ГИБНУТ В РОССИИ

В Екатеринбурге пересмотрят дело мужчины, оскорбившего ребенка за шапку с буквой Z Генеральная прокуратура изучила решение суда и нашла нарушения Уголовное дело о хулиганстве в отношении Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с символом специальной военной операции, прекращенное судом в Екатеринбурге, будет пересмотрено.

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Комментарии
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Елена Захарова
Не только их, но и другие органы.
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1 час.
Валера Морозов
Действия власти, вернее- бездействие, толкают народ на самосуд. Такое впечатление, что эта армия чиновников живет другой жизнью и в другой стране.  А что касается Урала- Сердца России! На него давно нужно обратить особое внимание.
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1 час.
оя
ольга ястребцева
почему гибнут бойцы? сами так хотят. Может их семьи такие льготы получают, которые некоторым президентам (имеется ввиду) Зеленский и не снились. Сами так хотят, отмучиться один раз и для семьи навсегда пожить хорошо. Перехитрить хотят сами себя..  Бери шинель, ступай домой. Например сколько он еще утащит за собой на Тот Свет украинцев. Это он столуется в США, постоянно там и все его по плечу хлопают как подростка. Все очевидно. 😀😀😀😀😀😀
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14 мин.

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