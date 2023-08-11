СЕМЬ ТЫСЯЧ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО: ПОЧЕМУ БОЙЦЫ СВО ГИБНУТ В РОССИИ

Действия власти, вернее- бездействие, толкают народ на самосуд. Такое впечатление, что эта армия чиновников живет другой жизнью и в другой стране. А что касается Урала- Сердца России! На него давно нужно обратить особое внимание.

оя

ольга ястребцева

почему гибнут бойцы? сами так хотят. Может их семьи такие льготы получают, которые некоторым президентам (имеется ввиду) Зеленский и не снились. Сами так хотят, отмучиться один раз и для семьи навсегда пожить хорошо. Перехитрить хотят сами себя.. Бери шинель, ступай домой. Например сколько он еще утащит за собой на Тот Свет украинцев. Это он столуется в США, постоянно там и все его по плечу хлопают как подростка. Все очевидно. 😀😀😀😀😀😀