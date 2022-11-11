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Аршавин о ЧМ-2022: «Фавориты — Бразилия и Франция, но французы потеряли много игроков. Им будет сложно»

Андрей Аршавин высказался о предстоящем ЧМ-2022. — Будешь ли следить за ЧМ-2022? За кого станешь болеть? Твои фавориты? — Смотреть чемпионат мира, конечно, буду.

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