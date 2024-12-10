Политолог назвал, от чего зависит исход конфликта в Сирии: главные новости в подкасте URA.RU

После бегства президента Сирии Башара Асада из страны, в ней развернулась ожесточенная борьба за власть между террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и «Сирийской национальной армией», сообщил URA.