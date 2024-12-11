Подростка и его мать посадили на 13 лет за поджог военкомата в Шахунье

Семья в Нижегородской области поддалась на развод мошенников и совершила теракт Двое жителей Нижегородской области приговорены к 13 годам лишения свободы за попытку поджога здания военкомата в городе Шахунье.
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