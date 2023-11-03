Участников межнациональной драки в школе Нижнего Новгорода заставили публично извиниться на видео

Лев Сивохин

Наверное никто не помнит лихие 90-ые. когда в Баку избивали армян и русскоязычных. забирали их имущество и изгоняли из республики. Действия их потомков продолжение того что было и поэтому пусть живут у себя в Азербайджане, нечего им делать в России.