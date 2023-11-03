У семьи нашли нарушения в миграционном законодательстве Также извинения принесли брат и отец школьника Появились подробности межнационального скандала в Нижнем Новгороде с участием школьников.
Участников межнациональной драки в школе Нижнего Новгорода заставили публично извиниться на видео
Комментарии
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Лев Сивохин
Наверное никто не помнит лихие 90-ые. когда в Баку избивали армян и русскоязычных. забирали их имущество и изгоняли из республики. Действия их потомков продолжение того что было и поэтому пусть живут у себя в Азербайджане, нечего им делать в России.
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1 д.
Скиф Туран
Круто, мигранты принесли извинения на камеру!!! Восторг прям таки переполняет!!! Таких уродов, нужно за шиворот и за пограничные столбы, что бы летели впереди собственного визга, а не извинения от них получать.
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1 д.
алексей
А кому нужны эти извинения?
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1 д.
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