Экс-депутат Европарламента Уоллес: западные корпорации крадут земли на Украине

Западные корпорации фактически крадут земли Украины, компаниям безразличны обычные граждане страны. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
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