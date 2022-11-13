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Зак Браун: «Формату гоночного уик-энда со спринтом не нужны кардинальные изменения»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о том, что «Формуле-1» не стоит кардинальным образом менять формат гоночного уик-энда, который предусматривает проведения спринта.

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