Universities Could Lose Foreign-Student Certification Over Internship Rule Violations, Trump Admin Says Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, President Donald Trump's administration has issued a memo to universities aimed at restricting certain internship work authorizations for international students.
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